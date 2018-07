Ottawa (AFP) Als Antwort auf die islamistischen Terrorangriffe in Kanada vor rund drei Monaten will Premierminister Stephen Harper die Antiterrormaßnahmen massiv ausweiten. Nach einem am Freitag im Parlament vorgestellten Entwurf sollen die Geheimdienste mehr Vollmachten erhalten und die Anti-Terror-Gesetze verschärft werden.

