Darmstadt (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Darmstadt ist gegen die Eltern der jungen Frau Haftbefehl erlassen worden. Der 51 Jahre alte Vater und die 41 Jahre alte Mutter sollen die eigene Tochter umgebracht haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. An der Tat beteiligt gewesen sein sollen auch der Onkel und die Tante des Opfers. Hintergrund soll ein Streit über den Bräutigam der jungen Frau gewesen sein. Die Leiche der Frau war am Mittwoch an einem Parkplatz entdeckt worden. Bei dem Opfer handelt es sich um eine deutsche Staatsbürgerin pakistanischer Herkunft.

