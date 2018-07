Berlin (dpa) - Auszeichnung für Monica Lierhaus: Die 44-jährige Journalistin erhielt am Donnerstagabend in Berlin den Ehrenpreis bei der Verleihung der Mira Awards für besondere Leistungen im Pay TV.

Lierhaus, die sich nach schwerer Krankheit zunächst wieder bei der ARD vor die Kamera zurückgekämpft hatte, hatte im Sommer im Zuge der Weltmeisterschaft in Brasilien für die Abonnentenplattform Sky in der Sendung "Monica Lierhaus trifft..." prominente Sportpersönlichkeiten interviewt.

Weitere Mira Awards gingen an den Pay-TV-Sender Fox (Publikumspreis), Sportexpertin Christina Rann (beste Moderatorin), an Dave Salmoni und Stefan Hempel (bester Moderator), an die Produktion "Gomorrha" (beste Serie), an den Film "Searching for Sugar Man" (beste Dokumentation) und an die Themenwoche Katar anlässlich der Handball-WM (für die beste lokale Eigenproduktion).

Der Mira Award, verliehen von Sky Deutschland, wurde zum sechsten Mal in Berlin verliehen - knapp 400 Gäste waren bei der Gala dabei.

Mira Award