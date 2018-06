Mexiko-Stadt (AFP) Bei einer schweren Gasexplosion in einem Kinderkrankenhaus in Mexiko-Stadt sind nach neuen Angaben der Behörden drei Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden der Stadt erklärten am Donnerstagabend, zwei Babys und eine Krankenschwester seien gestorben. Von den 73 Verletzten schwebten neun Babys und sieben Erwachsene in Lebensgefahr. Zuvor war von zwei Toten die Rede gewesen, eines der verletzten Babys starb dann später in einem anderen Krankenhaus. Die Explosion hatte sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ereignet, als es ein Gasleck gab, während ein Tanklaster die Klinik belieferte. Ein Großteil des Gebäudes stürzte ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.