Shikarpur (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee im Süden Pakistans sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Weitere 46 Menschen seien bei dem Anschlag am Freitag verletzt worden, sagte der örtliche Gesundheitsminister in der Provinz Sindh, Jam Mehtab Daher. Die Bombe explodierte, während hunderte Gläubige in dem vollbesetzten Gotteshaus in Shikarpur zum Freitagsgebet versammelt waren.

