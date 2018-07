Genf (AFP) Beim Skifahren in den Schweizer Alpen ist eine 17-jährige Französin durch eine Lawine ums Leben gekommen. Die Jugendliche sei mit vier Begleitern abseits der markierten Pisten nahe dem Skigebiet Verbier im Kanton Wallis unterwegs gewesen, als sich in 2350 Metern Höhe eine etwa 50 Meter mal 100 Meter große Lawine löste und die Gruppe mitriss, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

