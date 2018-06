New York (dpa) - Sheldon wird zum Schöpfer: "Big Bang Theory"-Star Jim Parsons wird in einem neuen Stück am New Yorker Broadway als Gott auftreten. Von Mai an soll der im TV als Physiker Sheldon Cooper bekannte Schauspieler die Hauptrolle in "An Act of God" übernehmen, berichtete das Branchenmagazin "Variety".

Die Produzenten versprächen "Antworten auf die Geheimnisse der Bibel" und "Erklärungen zu Gottes Existenz", hieß es weiter. Das Stück basiert auf dem Satire-Buch "The Last Testament: A Memoir of God" des Comedy-Autors David Javerbaum. Der 41-Jährige Parsons war zuletzt 2012 in "Harvey" am Broadway aufgetreten.