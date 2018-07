Istanbul (AFP) Kurz vor dem 100. Jahrestag der Massaker an den Armeniern in der heutigen Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan klargestellt, dass sich sein Land einem Urteil von Historikern in der Völkermord-Frage unterwerfen würde. Experten sollten sich zusammensetzen und einen Bericht verfassen, sagte Erdogan am Donnerstagabend im Staatsfernsehen TRT. Sollte dieser Bericht ergeben, dass die Türken Schuld auf sich geladen und "einen Preis zu zahlen" hätte, dann werde er entsprechend handeln.

