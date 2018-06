Washington (AFP) Der Online-Zimmervermittler Airbnb erhebt in immer mehr Städten Übernachtungssteuern und leitet sie an die örtlichen Behörden weiter. Ab dem 15. Februar müssten Feriengäste in Chicago und der US-Hauptstadt Washington auf ihre Airbnb-Buchungen Steuern zahlen, teilte das Unternehmen mit. Abkommen mit der niederländischen Stadt Amsterdam und dem kalifornischen San José würden bereits in der laufenden Woche in Kraft treten.

