Los Angeles (AFP) Der US-Rap-Mogul Marion "Suge" Knight ist unter dem Verdacht des Mordes festgenommen worden. Der 49-jährige Produzent befinde sich in Polizeigewahrsam, sagte Polizeisprecherin Diane Hecht am Freitag in Los Angeles. Nach Behördenangaben überfuhr Knight am Donnerstag zwei Menschen - einer kam dabei ums Leben, der andere wurde verletzt. Davor soll es einen Streit gegeben haben.

