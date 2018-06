New York (AFP) Im Alter von 74 Jahren plant Ex-Beatle Ringo Starr die Veröffentlichung eines neuen Albums sowie eine Tournee durch die USA und Lateinamerika. Am 31. März werde sein 18. Studioalbum mit dem Namen "Postcards from Paradise" auf den Markt kommen, teilte der britische Rockmusiker am Donnerstag mit. Bereits ab dem 13. Februar will der frühere Beatles-Schlagzeuger auf eine einmonatige Tournee gehen. Diese soll im südlichen US-Bundesstaat Louisiana beginnen und Starr auch nach Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Puerto Rico und in die Dominikanische Republik führen.

