Washington (AFP) Der 2012 gescheiterte Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Mitt Romney, verzichtet auf einen weiteren Anlauf auf das Weiße Haus. Romney wollte seine Entscheidung am Freitag bei einer Telefonkonferenz mit Unterstützern mitteilen. "Ich habe entschieden, dass es am besten ist, anderen Anführern in der Partei die Möglichkeit zu geben, unser nächster Kandidat zu werden", heißt es in der Erklärung Romneys, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.