Predazzo (SID) - Kombinierer Eric Frenzel steht beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme vor einer Herkulesaufgabe. Der zuletzt fünfmal in Folge siegreiche Olympiasieger geht mit einem deutlichen Rückstand von 1:40 Minuten nur als 18. in den Langlauf über zehn Kilometer (13.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Frenzel wurde auch zu einem Opfer des Wetters: Das Springen musste wegen zu starker Winde nach 36 von 50 Athleten abgebrochen werden, als Grundlage für den Langlauf wurde der am Morgen durchgeführte provisorische Durchgang genommen. Dort war Frenzel bereits nach 115 Metern gelandet.

Bester Deutscher ist Wolfgang Bösl (Berchtesgaden), der als Vierter 42 Sekunden Rückstand auf den führenden Norweger Thomas Kjelbotn hat. Manuel Faißt (Baiersbronn) folgt auf dem 16. Rang. Fabian Rießle (Breitnau), im Gesamtweltcup Dritter, hat als 42. sogar einen Rückstand von 2:34 Minuten.

Eine Schrecksekunde gab es am Morgen, als Tobias Haug (Baiersbronn) seinen Sprung nicht stehen konnte. Der 21-Jährige fiel kopfüber in den Schnee und musste ins Krankenhaus im nahen Cavalese gebracht werden. "Es besteht der Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur", sagte Sprungtrainer Ronny Ackermann in der ARD.

Erst gar nicht an den Start gingen Tino Edelmann und Björn Kircheisen. Edelmann (Zella-Mehlis) musste kurzfristig erkrankt passen, Kircheisen (Johanngeorgenstadt) wurde mit Blick auf die WM geschont.