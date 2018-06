Phoenix (dpa) - Die New England Patriots mit ihrem Right Tackle Sebastian Vollmer haben sich in ihrer letzten Trainingseinheit vor dem Super Bowl gegen Meister Seattle Seahawks auf die verlängerte Halbzeitpause beim Endspiel der National Football League NFL vorbereitet.

Trainer Bill Belichick ordnete auf dem Trainingsgelände in Chandler/Arizona eine 28-minütige Pause an. Dies entspricht der Länge der Halbzeit. Für gewöhnlich dauern die Pausen bei NFL-Spielen nur zwölf Minuten.

"Das haben wir in der Vergangenheit auch schon so gemacht", sagte Belichick, der mit den Patriots zum sechsten Mal im Finale steht und zum vierten Mal Meister werden will. Die Samstageinheit strich der Coach. Alle Spieler hätten in den vergangenen Tagen hart gearbeitet und seien bereit, so Belichick. Ihm stehen alle Profis zur Verfügung. Quarterback Tom Brady war zwar in den vergangenen Tagen leicht erkältet, betonte aber, für den Super Bowl "hundertprozentig fit" zu sein.

Endspielgegner Seattle hatte beim Freitagstraining prominenten Besuch. Rapper und Football-Fan "Snoop Dogg" schaute beim Titelverteidiger vorbei. Safety Kam Chancellor musste die Einheit vorzeitig abbrechen, er verließ mit einem Verband um das Knie den Platz. Sein Einsatz im Finale gilt aber als wahrscheinlich.

Die beiden angeschlagenen defensiven Leistungsträger Richard Sherman (Ellenbogen) und Earl Thomas (Schulter) konnten ohne Probleme trainieren. "Wir haben das Tempo etwas rausgenommen, denn wir hatten zwei großartige Trainingswochen", sagte Coach Pete Carroll.

Nachdem es im ansonsten um diese Jahreszeit trockenen Phoenix seit Donnerstag geregnet hat, sind für den Finaltag Sonnenschein und Temperaturen von 21 Grad Celsius vorausgesagt.