Berlin (AFP) AfD-Chef Bernd Lucke sieht die parteiinterne Auseinandersetzung über die künftige Ausrichtung der Alternative für Deutschland gelassen. "Einige Zeitungen schreiben von Chaos – ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Unsere Mitglieder kommen nach Bremen, um konstruktiv an der Zukunft der Partei mitzuwirken", sagte Lucke mit Blick auf den dreitägigen Parteitag in der Hansestadt der "Passauer Neuen Presse" (Samstagsausgabe). Er halte Diskussionen über inhaltlichen Fragen oder die Zahl der Parteivorsitzenden für völlig normal. "Dass es in einer Partei immer nur eine Meinung gibt, ist reine Altparteiendenke", sagte Lucke.

