Bremen (AFP) Die Alternative für Deutschland (AfD) soll künftig nur noch von einem Vorsitzenden geführt werden. Der Parteitag in Bremen stimmte am Samstag mit großer Mehrheit für einen Kompromissvorschlag des Bundesvorstands: Demnach soll es ab Dezember nur noch einen Vorsitzenden geben. Bislang standen drei gleichberechtigte Bundessprecher an der Spitze der Partei.

