Bremen (AFP) Die Alternative für Deutschland (AfD) hat am Samstag ihren Parteitag in Bremen fortgesetzt. Auf der Tagesordnung steht die Debatte über eine neue Führungsstruktur. Mit Spannung wird erwartet, ob die Teilnehmer dem Plan von AfD-Gründer Bernd Lucke zustimmen, die Partei künftig von einem einzigen Vorsitzenden führen zu lassen. Bislang stehen drei gleichberechtigte Parteisprecher an der Spitze der AfD. Kritiker befürchten, dass Lucke durch die Reform zu viel Macht in seiner Hand bündelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.