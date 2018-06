Berlin (AFP) Nach dem Tod von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker haben Politiker am Samstag quer durch die Parteienlandschaft an die Verdienste des Alt-Bundespräsidenten erinnert. Für die CDU, der Weizsäcker jahrzehntelang angehörte, würdigte Generalsekretär Peter Tauber den Verstorbenen als "Staatsmann ersten Ranges". Das Wort des Alt-Bundespräsidenten habe bis zuletzt "großes Gewicht in der deutschen Öffentlichkeit" gehabt.

