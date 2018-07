Bremen (AFP) AfD-Gründer Bernd Lucke hat eine vernichtende Bilanz der bisherigen Arbeit der Parteispitze gezogen. "Was wir gemacht haben als Bundesvorstand, war stümperhaft", sagte Lucke am Samstag auf dem AfD-Parteitag in Bremen. In den zwei Jahren seit Gründung der Partei habe es dem Vorstand, dem neben Lucke noch die Ko-Vorsitzenden Frauke Petry und Konrad Adam angehören, an Planung, Organisation und Kommunikation gemangelt. "Auch heute arbeitet der Bundesvorstand noch nicht besser", resümierte Lucke.

