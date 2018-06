Moskau (AFP) Anlässlich der neuen Friedensgespräche zum Ostukraine-Konflikt haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Russlands auf einen raschen Waffenstillstand gedrungen. Wladimir Putin, François Hollande und Angela Merkel (CDU) hätten in einem Telefongespräch übereingestimmt, dass das Treffen im weißrussischen Minsk "zumindest eine Einigung auf einen Waffenstillstand ergeben sollte", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstagabend in Berlin mit.

