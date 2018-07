Berlin (AFP) Der Tod des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hat über die Parteigrenzen hinweg große Betroffenheit ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Samstag von einem "großen Verlust für Deutschland" durch den Tod einer der "wichtigsten und geachtetsten Persönlichkeiten unseres Landes". Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Vorgänger als "großartigen Menschen" und "herausragendes Staatsoberhaupt". Der 94-Jährige war am Morgen in Berlin gestorben.

