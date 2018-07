Athen (dpa) – Der griechische Finanzminister Gianis Varoufakis wird sich bereits morgen mit der Führung des französischen Finanzministeriums in Paris treffen. Die neue Links-Rechts-Regierung Regierung will in den kommenden Tagen vor allem in südeuropäischen Staaten ihre Vorstellungen darüber präsentieren, wie es mit dem Schuldenberg des Landes weitergehen soll. Auch der griechische Regierungschef Alexis Tsipras startet am Montag eine Roadshow. Es sind Besuche in Zypern, Italien und Paris sowie ein Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker geplant.

