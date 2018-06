Hoffenheim (SID) - Zwei Tage vor dem Ende der Winter-Transferperiode am Montag hat Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim Mittelfeldspieler Jiloan Hamad bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich ausgeliehen. Der 24 Jahre alte Schwede kam vor einem Jahr in den Kraichgau und absolvierte acht Bundesliga-Partien.

Bis zum Jahresende verleiht der Bundesliga-Siebte zudem den 20-jährigen Guilhermo Biteco. Der Brasilianer wechselt in seine Heimat zum Zweitligisten Santa Cruz FC.