Genua (SID) - Der AC Florenz, Klub von Fußball-Nationalspieler Mario Gomez, hat einen wichtigen Punkt im Kampf um einen Europacupplatz erkämpft. Beim FC Genua 93 holte die Fiorentina am Samstag ein 1:1 (0:1). Gomez kam allerdings nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten draußen.

Der Tabellenzweite AS Rom kam gegen den abstiegsbedrohten FC Empoli nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und spielte damit zum fünften Mal in den letzten sechs Ligaspielen unentschieden.

Torwart Ciprian Tatarusanu sorgte per Eigentor (15.) für das 1:0 zugunsten der Gastgeber. Gonzalo Rodriguez (54.) glich per Kopf aus. Damit wahrte Florenz (32 Zähler) den Drei-Punkte-Abstand zu Genua, das das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen Nicolás Burdisso (81.) in Unterzahl beendete.