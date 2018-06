Sydney (dpa) - Trainer Uli Stielike hat mit Südkorea den Titelgewinn beim Asien-Cup verpasst. Das Team verlor das Finale in Sydney gegen Australiens Fußball-Auswahl mit 1:2 nach Verlängerung. James Troisi erzielte in der 105. Minute den entscheidenden Treffer zum erstmaligen Triumph des Gastgebers. Nach dem Rückstand durch Massimo Luongo hatte Bayer Leverkusens Heung-Min Son Südkorea in der 91. Minute noch in die Verlängerung gerettet.

