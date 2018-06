Tokio (AFP) Bei den Verhandlungen über die beiden von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) entführten Geiseln gibt es nach Angaben der Regierung in Tokio keine Fortschritte. Die Situation sei "festgefahren", sagte Japans Vizeaußenminister Yasuhide Nakayama nach Angaben des TV-Senders NHK am Freitagabend in Amman. Es werde weiter an einer Freilassung der Geiseln gearbeitet. Kabinettschef Hiroshige Seko sagte am Samstagmorgen in Tokio, die Regierung verfüge über keine neuen Informationen zum Schicksal der Entführten.

