Bogotá (AFP) Kolumbiens Verteidigungsminister Juan Carlos Pinzón hat sich gegen die Aufnahme ehemaliger Farc-Kämpfer in die Armee ausgesprochen. Sollte es zu einem Friedensabkommen mit der Rebellengruppe kommen, würden Ex-Mitglieder der Guerilla keine Rolle bei den kolumbianischen Sicherheitskräften spielen, sagte Pinzón am Freitag bei einem Diskussionsforum in der US-Hauptstadt Washington. Auch wenn die Farc-Rebellen eines Tages ihre Waffen niederlegten, sei Kolumbien weiterhin auf eine schlagkräftige und verlässliche Armee angewiesen. "Das Militär muss die Sicherheit garantieren und das Friedensabkommen absichern", sagte Pinzón.

