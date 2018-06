Karlsruhe (SID) - Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) sucht nach seinem Comeback nach langer Verletzungspause weiter nach seiner Form. Beim Hallen-Meeting in Karlsruhe leistete sich der 25-Jährige, der nahezu die gesamte Vorsaison hatte aussetzen müssen, bereits an seiner Auftakthöhe von 5,40 m einen "Salto nullo" und schied ohne gültigen Versuch aus. Am Donnerstag in Düsseldorf hatte es für Holzdeppe immerhin zu einem Sprung über 5,50 m gereicht. Der Sieg ging an Weltrekordhalter Renaud Lavillenie (Frankreich), der 5,86 m im ersten Versuch übersprang, an der Jahres-Weltbestleistung von 6,01 m aber scheiterte.

Für ein positives Ergebnis sorgten Maren Kock (Regensburg/8:57,87 Minuten) und Gesa Felicitas Krause (Frankfurt/9:00,25), die über 3000 m jeweils in persönlicher Bestzeit die Norm für die Hallen-EM in Prag (5. bis 8. März) erfüllten. Der Sieg ging in Jahresweltbestleistung an Jelena Korobkina aus Russland (8:47,61). Über 60 m wurde die frühere 100-m-Freiluft-Europameisterin Verena Sailer (Mannheim) in 7,22 Sekunden Zweite hinter der Britin Dina Asher-Smith, die in 7,12 Sekunden Jahres-Weltbestzeit lief.

Bei den Männern schaffte Weitspringer Julian Howard (Karlsruhe) in neuer persönlicher Bestleistung von 8,04 m ebenso die EM-Norm wie Richard Ringer (Friedrichshafen/7:46,18 Minuten) und Florian Orth (Regensburg/7:49,48 Minuten) über 3000 m. Der WM-Fünfte Homiyu Tesfaye (Frankfurt) stieg aus.