Madrid (AFP) Zehntausende Anhänger der neugegründeten spanischen Linkspartei Podemos sind am Samstag in Madrid zu Protesten auf die Straße gegangen. Die Demonstration durch die spanische Hauptstadt stand unter dem Motto "Marsch für Veränderung". Ebenso wie die neue griechische Regierungspartei Syriza lehnt auch Podemos die Sparpolitik strikt ab. Die aus dem Protest der "Empörten" hervorgegangene Podemos hatte sich erst Mitte November formell als Partei gegründet. Inzwischen liegt sie in einzelnen Umfragen für die im November anstehende Parlamentswahl bereits in Führung.

