Rom (AFP) Der Verfassungsrichter Sergio Mattarella wird neuer Präsident Italiens. Das Parlament in Rom wählte den 73-Jährigen am Samstag im vierten Wahlgang mit absoluter Mehrheit zum Staatsoberhaupt. Mattarella war Kandidat des sozialdemokratischen Regierungschefs Matteo Renzi. Mattarella tritt die Nachfolge von Giorgio Napolitano an. Der 89-Jährige hatte Mitte Januar unter Verweis auf sein hohes Alter seinen Rücktritt als Staatspräsident erklärt.

