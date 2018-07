Dhaka (AFP) Bei einen Brand in einer Fabrik sind in Bangladesch mindestens 13 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden. Als Ursache des Feuers in dem vierstöckigen Gebäude eines Plastikherstellers in der Hauptstadt Dhaka vermuteten Polizei und Feuerwehr am Samstag eine Explosion von Gasbehältern in einem Heizungsraum. Das Feuer breitete sich nach nach Angaben des örtlichen Polizeisprechers binnen weniger Minuten in der Fabrik aus. Die Rettungskräfte brauchten zwei Stunden, um es unter Kontrolle zu bringen. 13 Arbeiter hätten nur noch tot geborgen werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.