Miami (AFP) Die Ermittlungen gegen den früheren US-Nachbarschaftswächter George Zimmerman wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt sind laut einem Medienbericht eingestellt worden. Seine Freundin halte die Anschuldigungen nicht mehr aufrecht, der Fall sei daher zu den Akten gelegt worden, meldete die Zeitung "Orlando Sentinel" am Freitag. Der 31-Jährige, der vor etwa anderthalb Jahren nach den tödlichen Schüssen auf den schwarzen Teenager Trayvon Martin freigesprochen worden war, wurde Anfang Januar in Polizeigewahrsam genommen. Medienberichten zufolge hatte seine Freundin ihn beschuldigt, eine Weinflasche in ihre Richtung geworfen zu haben.

