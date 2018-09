Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama und der Dalai Lama werden am kommenden Donnerstag gemeinsam an einem öffentlichen Großereignis in Washington teilnehmen. Obama werde zum alljährlichen National Prayer Breakfast eine Rede halten, zu dem die Organisatoren in diesem Jahr auch den Dalai Lama eingeladen haben, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Bernadette Meehan, am Freitag. Ein gesondertes Treffen zwischen den beiden Friedensnobelpreisträgern sei aber nicht vorgesehen. Dennoch dürfte der Initiative für Ärger in Peking sorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.