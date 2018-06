Washington (AFP) Die Geheimdienste Israels und der USA haben laut einem US-Zeitungsbericht gemeinsam die Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Imad Mughnijeh im Februar 2008 geplant. Die "Washington Post" berichtete am Freitag unter Berufung auf frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, der Mossad und die CIA hätten zusammen den Bombenanschlag geplant, bei dem Mughniyeh am 12. Februar 2008 beim Verlassen eines Restaurants in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet wurde. Mughnijeh gilt als Drahtzieher mehrerer Bombenanschläge und der Entführung westlicher Bürger in den 80er Jahren.

