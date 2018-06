Venedig (dpa) - Mit farbenfrohen Masken, Umzügen und Musik hat der berühmte Karneval von Venedig begonnen.

Zur traditionellen "Festa Veneziana", bei der sich der Canale Canareggio im Zentrum Venedigs in eine große Bühne verwandelte, strömten am Wochenende Tausende Menschen in die Lagunenstadt. Mit den weltbekannten bunten Masken, fantasievollen Kostümen und Dutzenden Veranstaltungen verwandelt sich Venedig jedes Jahr im Februar in den Schauplatz für eine der berühmtesten Karnevalfeiern der Welt.

Am Samstagabend läuteten zahlreiche beleuchtete Boote auf den Kanälen das Spektakel ein. Am Sonntag folgte dann ein bunter Umzug. Für die kommenden Tage bis zum Karnevaldienstag am 17. Februar sind zahlreiche weitere Straßenkunst-Veranstaltungen mit Tanzshows, Konzerten, Ausstellungen, Musik, Filmen und Vorführungen geplant. Jedes Jahr strömen während der gut zwei Wochen Hunderttausende Besucher aus aller Welt zum Karneval in die norditalienische Stadt.

Einer der traditionellen Höhepunkte folgt am 8. Februar mit dem spektakulären "Volo dell'Angelo" (Engelsflug). Dabei schwebt eine als Engel verkleidete junge Frau mit einem Seil gesichert vom Campanile hinab auf dem Markusplatz im Zentrum der Stadt. Zehntausende Schaulustige verfolgen jedes Jahr den wagemutigen Flug.

