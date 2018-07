Venedig (dpa) - Mit farbenfrohen Masken, Umzügen und Musik hat der berühmte Karneval von Venedig begonnen. Zur traditionellen "Festa Veneziana", bei der sich der Canale Canareggio im Zentrum Venedigs in eine große Bühne verwandelte, strömten am Wochenende Tausende Menschen in die Lagunenstadt. Mit den weltbekannten bunten Masken, fantasievollen Kostümen und Dutzenden Veranstaltungen verwandelt sich Venedig jedes Jahr im Februar in den Schauplatz für eine der berühmtesten Karnevalfeiern der Welt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.