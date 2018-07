Budapest (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben in Budapest vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen die Regierung ihres Gastgebers Viktor Orban demonstriert. Die Demonstranten riefen "Europa!" und "Demokratie!". Kleinere Proteste fanden auch in anderen Städten Ungarns statt. Merkel besucht morgen die ungarische Hauptstadt. Der rechtskonservative Orban ist in der EU wegen seiner Anlehnung an Russland und wegen seines autoritären Regierungsstils umstritten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.