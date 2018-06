Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will bis zum Herbst Grundregeln für die Benutzung von selbstfahrenden Autos in Deutschland vorlegen. "Bis zu Internationalen Automobilausstellung im September werden wir erste Eckpunkte vorlegen, mit denen wir dem automatisierten Fahren in Deutschland weitere Dynamik verleihen", sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag". Er verwies auf den bereits vor längerer Zeit eingerichteten Runden Tisch in seinem Ministerium, bei dem Industrievertreter, Forscher und Politiker über das Thema diskutieren.

