Paris (AFP) Der neue griechische Finanzminister Giannis Varoufakis plant nach eigenen Angaben Besuche in Berlin und Frankfurt am Main. Er würde dort gerne bald Gespräche führen, um die Haltung seines Landes in der Frage der Schuldenrückzahlungen zu erklären, sagte Varoufakis am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Michel Sapin in Paris.

