Berlin (AFP) Der Staatsakt für den verstorbenen Alt-Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wird im Berliner Dom abgehalten. Das teilte das für die Organisation zuständige Bundesinnenministerium am Sonntag in Berlin mit. Die Feierlichkeiten am 11. Februar beginnen demnach mit einem Trauergottesdienst in dem bekannten Gotteshaus. Erwartet würden bis zu 1400 geladene Gäste. Den Staatsakt hatte Bundespräsident Joachim Gauck angeordnet.

