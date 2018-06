Budapest (AFP) Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Budapest haben am Sonntag tausende Ungarn gegen die Politik von Ministerpräsident Viktor Orban protestiert. Nach Schätzungen eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP versammelten sich etwa 4000 Menschen vor dem Parlament in der ungarischen Hauptstadt. Sie demonstrierten gegen die autoritäre Politik Orbans und dessen Annäherung an Moskau.

