Berlin (AFP) Mit großer Betroffenheit haben Vertreter von Politik und Gesellschaft auf den Tod des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem "großen Verlust für Deutschland" durch den Tod einer der "wichtigsten und geachtetsten Persönlichkeiten unseres Landes". Bundespräsident Joachim Gauck ordnete einen Staatsakt für das "herausragende Staatsoberhaupt" an. Der 94-jährige Weizsäcker war am Samstagmorgen in Berlin gestorben.

