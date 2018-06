Paris (dpa) - Der griechische Finanzminister Gianis Varoufakis will nun doch auch nach Berlin und Frankfurt reisen, um die Haltung Griechenlands zur Rückzahlung der Schulden zu erklären. Angesichts der Bedeutung Deutschlands in Europa wolle er so bald wie möglich mit Finanzminister Wolfgang Schäuble zusammenkommen, sagte er bei einem Besuch in Paris. Varoufakis hatte sich dort mit seinem französischen Kollegen Michel Sapin getroffen. Varoufakis will morgen nach London und am Dienstag nach Rom reisen. Ein Besuch in Deutschland war anfänglich nicht vorgesehen.

