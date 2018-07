San José (SID) - Ex-Nationalspieler Paulo Wanchope ist neuer Fußball-Auswahlcoach seines Heimatlandes Costa Rica. Der 38-Jährige wird Nachfolger von Jorge Luis Pinto. Der ehemalige Torjäger der Ticos war zuletzt bereits als Assistenztrainer für den Verband tätig.

Wanchope erzielte in 73 Länderspielen für Costa Rica 45 Treffer. Im WM-Eröffnungsspiel 2006 in München gegen Gastgeber Deutschland war er bei der 2:4-Niederlage Schütze der beiden Treffer der Mittelamerikaner. Bei der WM 2014 hatte Costa Rica in Brasilien überraschend das Viertelfinale erreicht.