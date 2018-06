London (dpa) - Mit einem Tor und einer Vorlage hat Nationalspieler Mesut Özil dem FC Arsenal den Weg zu einem 5:0 (1:0) über Aston Villa geebnet.

In der achten Spielminute bereitete der 26 Jahre alte Fußball-Weltmeister per Hacke den Treffer von Olivier Giroud zum 1:0 vor. Nach dem Wechsel sorgte Özil mit dem 2:0 (56.) für die Vorentscheidung. Die weiteren Arsenal-Treffer erzielten Theo Walcott (63.), Santi Cazorla (75.) per Foulelfmeter und Youngster Héctor Bellerin (90.+2). In der Tabelle der Premier League schoben sich die Gunners mit 42 Zählern auf den fünften Rang. Auf Spitzenreiter FC Chelsea (53) haben die Nord-Londoner elf Punkte Rückstand.