Melbourne (SID) - HERALD SUN: "Die Aussies krönen sich zu den Königen von Asien...in der Verlängerung. Der Sieg war das Warten wert. Es war atemberaubend, der Pokal gehört uns!"

THE SUNDAY MAIL: "Die Könige von Asien. Aussies sonnen sich in goldener Glut - so wunderschön. Südkorea schien in der Verlängerung am Drücker, aber die Socceroos leisteten unglaublichen Widerstand und zeigten ihr großes Kämpferherz."

THE AGE: "Goldene Nacht. Der australische Fußball feiert seinen größten Moment. Die Comeback-Könige von Asien. Es war ein Spiel, das Geschichte geschrieben hat. Das entscheidende Tor hat Sport-Geschichte geschrieben."