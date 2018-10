Tokio (AFP) Die Regierung in Tokio und mehrere westliche Staaten haben die mutmaßliche Hinrichtung der IS-Geisel Kenji Goto scharf verurteilt. "Wir werden den Terroristen niemals vergeben", sagte Japans Regierungschef Shinzo Abe hatAbe am Sonntag in Tokio. Er sprach von einer "abscheulichen und verachtenswerten" Tat. "Japan wird sich niemals dem Terrorismus beugen und ist entschlossen, seiner Verantwortung beim Kampf der internationalen Gemeinschaft gegen den Terrorismus gerecht zu werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.