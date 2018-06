Tokio (AFP) Mit Entsetzen hat die Welt auf die Enthauptung einer zweiten japanischen Geisel durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reagiert. Japans Regierungschef Shinzo Abe, US-Präsident Barack Obama sowie die Regierungen in Berlin, London und Paris verurteilten die "abscheuliche" Tat. Zuvor hatte IS im Internet ein Video von der Ermordung des Journalisten Kenji Goto veröffentlicht. Jordanien zeigte sich besorgt über das Schicksal eines ebenfalls verschleppten Kampfpiloten.

