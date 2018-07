Kairo (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat nach einem Internet-Video eine weitere japanische Geisel getötet. In dem am Abend veröffentlichten Bildmaterial soll der Journalist Kenji Goto neben einem IS-Kämpfer zu sehen sein. Anschließend wird ein Standbild veröffentlicht, das den abgetrennten Kopf des 47-Jährigen zeigen soll. Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte, es bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass es sich bei dem Mann in dem Video um Goto handele.

