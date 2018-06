Los Angeles (dpa) - Mit einem Foto von einem runden Babybauch hat Justin Timberlake an seinem 34. Geburtstag das Geheimnis verraten: Der Popstar und seine Frau, Schauspielerin Jessica Biel, werden Eltern. "Danke an Alle für die Geburtstagswünsche", schrieb Timberlake auf Instagram. "In diesem Jahr bekomme ich das großartigste Geschenk überhaupt. Kann es kaum erwarten." Dazu stellte der Sänger ein Foto von sich, auf dem er den nackten, gewölbten Bauch einer Schwangeren küsst.

